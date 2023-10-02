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Güncel
İHA 02.10.2023 11:23

Solhan'da 300'ün üzerinde çocuk yüzme öğrendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle açılan yüzme kursunda, 300'ün üzerinde çocuk yüzme öğrendi.

Solhan'da 300'ün üzerinde çocuk yüzme öğrendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri, Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu ‘Yüzebiliyorsan Yüz' Projesi çerçevesinde yüzme kursu açıldı. Temmuz ayından bu yana yüzme öğrenmeye giden 7-10 yaş arasındaki 300'ü aşkın çocuk, bu kursta yüzme öğrendi.

Çocukların enerjisini atabilecekleri bir aktivite olduğunu belirten Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, “Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak Yüzebiliyorsan Yüz Projesi kapsamında bu yıl 300'ün üzerinde çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Temmuz ayının ortalarında başladığımız etkinliklerimize haftada 4 grup olarak devam ettik. Her grupta yaklaşık 20 öğrencimiz mevcut. Bu çocuklarımızın yüzme esnasında kendilerini fiziksel olarak daha da geliştirdiklerine şahit olduk. İlçemizde daha önceden çocuklarımızın enerjisini harcayabilecekleri açık veya kapalı havuz bulunmamaktaydı. Bu da bizim problemimizi çözmüş oldu” dedi.

Gelecek dönemde eğitim vermeye devam edeceklerini aktaran yüzme hocası Turgay Bolat, “Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Şuan yaklaşık 200 kayıtlı öğrencimiz var. Toplamda eğitim verdiğimiz öğrenci sayısı 400'ü buldu. Öğrencilerimizi havuzla buluşturmaya, eğitim vermeye devam edeceğiz. Amacımız, bundan sonraki yıl bu sayıyı 500'e çıkarmak” şeklinde konuştu.

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