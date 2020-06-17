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Söke'de çıkan yangında 5 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.
Konak Mahallesi Abalaki mevkisinde otluk alanda başlayan yangında alevler zeytin ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, 5 dönümlük zeytinlik alanda zarara yol açtı.
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