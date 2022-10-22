Muradiye Mahallesi'nde, 10 Ekim'de, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki Mustafa Kerem Ergül'e bir sokak köpeği saldırdı. Bisikletinden atlayıp kaçmaya çalışan Ergül'ü yakalayan köpek, yere düşürüp, kalçasından ısırdı. Durumu fark eden mahallede restoran işleten Yüksel Demirci, tarafından kurtarıldı.

Yaşanan bu olaydan 3 gün sonra aynı sokak köpeği bu kez, Ergül'ün sokakta koşan kız kardeşi 6 yaşındaki Cennet Ergül'e saldırıp, sırtından ısırdı. Küçük Cennet de ağabeyi gibi Demirci tarafından kurtarıldı. İki kardeşe götürüldükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amacıyla kuduz aşısı vuruldu.

Ergül ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Yunusemre Belediyesi ekipleri, sokak köpeğini yakalayıp, barınağa götürdü. Köpeğin kuduz olmadığı öğrenildi. 3 gün arayla 2 kardeşi sokak köpeğinden kurtaran Yüksel Demirci, yaşananları anlattı.

"Başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz"

Hayvan düşmanı olmadıklarını ama başıboş köpekler konusunda yardım beklediklerini belirten Demirci, "Köpeklerle başımız belada. 3 gün arayla 2 çocuğu köpek ısırdı. Köfte yapıyordum. Çocuğun bağırışını duydum. Koştuğumda zaten çocuğu altına almıştı. Çocuğu kurtardık, köpeği uzaklaştırdık. Ancak çocuğu ısırdığı için yaralıydı. 3 gün sonra, ilginç bir şekilde aynı çocuğun kardeşini yine aynı köpek ısırdı. Biz çözüm istiyoruz, bu köpeklerin toplanmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz, bizim de kedimiz, köpeğimiz, kuşlarımız var. Sadece başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.