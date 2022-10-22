Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlükler'in kullandığı, içinde çarşı, cami, zindan, su yolları kalıntılarıyla dikkati çeken kale, 2005 yılında güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Üç etapta yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilerine kapılarını açan kale, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, Kahta Kalesi'nin birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Güvenlik nedeniyle kapatılıp uzun süre restore edilen kalenin yaklaşık 2 ay önce ziyarete açıldığını belirten Çuhadar, şöyle konuştu:

"Şu an yoğun bir ilgi söz konusu. Kale 10 bin kişiyi aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Kalemiz adeta kartal yuvasını andırıyor, ülkemizde en iyi korunan ve en güzel kalelerden birisi. Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında bir de cam teras ekledik ve bu da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Adıyaman Valiliği tarafından desteklenen ve Kahta Kaymakamlığımızın yürüttüğü 'Kommagene Bienali' yapıldı ilk kez. O da kaleye ilgiyi artırdı. Bundan sonraki süreçlerde de Kahta Kalesi'nin bir cazibe merkezi olacağını söyleyebilirim. Yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a ve tarihi mekanlara davet ediyorum."

Ziyaretçi sayısında artış bekleniyor

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise ziyaretçilerin kaleye ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

Ziyaretçilerin kaleyi çok beğendiğini dile getiren Alkan, "Kale, mescidi, giriş kapısı, sarayı, ilk savunma yeri, aşağıya inen tüneli ve güvercin istasyonu ile çok önemli bir yapı kompleksi olarak karşımıza çıkıyor. Kaleyi 2 aylık bir süreçte 10 bin kişi ziyaret etti ve bu giderek artacaktır, yoğun bir ilgi söz konusu." dedi.

Ziyaretçilerden Rabia Kar da kaleden çok etkilendiğini ifade ederek, "Kalenin yapısı harika, etkilenmemek elde değil. Kentin adı her ne kadar Nemrut Dağı ile anılsa da gezilecek çok yer var." diye konuştu.