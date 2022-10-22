Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas’ta kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.B. idaresindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda İ.K'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki C.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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