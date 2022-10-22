Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde yeşil reçeteye tabi 5 bin 586 hap ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Uşak'ta otomobilinde, yeşil reçeteyle satılan 5 bin 586 hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 5 bin 586 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu
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