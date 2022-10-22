Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Manavgat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Operasyonda F.S, gözaltına alındı.