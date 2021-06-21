Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklama yaptı. Peki, sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılıyor mu?
1 Temmuz sonrası sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılacak.
Cuhurbaşkanı Erdoğan "1 Temmuz'dan başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz." dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. https://t.co/SGazMLzxCv pic.twitter.com/VNeBgSvvUt
Son Haberler
- 20:23
- 20:22
- 20:11
- 20:02
- 19:57
Sıradaki Haber
Gaziantep'te süt kamyoneti ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz