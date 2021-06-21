Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılıyor mu?

1 Temmuz sonrası sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılacak.

Cuhurbaşkanı Erdoğan "1 Temmuz'dan başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz." dedi.