Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Keskin idaresindeki 42 BSZ 57 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde park halinde bulunan 70 FE 320 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Hafif ticari aracın sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Keskin'in cansız bedeni, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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