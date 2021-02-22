Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
İlçede gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla gölün yüzeyinde yaklaşık 4 santimetrelik buz tabakası oluştu.
Yerli ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün civarındaki ağaçlarda da kırağıdan dolayı güzel görüntü oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı
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