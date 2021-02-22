İlçede gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla gölün yüzeyinde yaklaşık 4 santimetrelik buz tabakası oluştu.

Yerli ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün civarındaki ağaçlarda da kırağıdan dolayı güzel görüntü oluştu.