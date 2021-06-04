Kazada hayatını kaybeden Hamza (63) Eda Nur (20) ve Hasret Çelik (76) ile Gökmen Gündoğdu'nun (36) cenazeleri, Eleşkirt ilçesine bağlı Aydıntepe köyüne getirildi. Cenazeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında köydeki bir açık alana götürüldü, helallik alındı.

Cenazeler, daha sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törende, ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Törene, ailelerin yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde dün Erzincan D-100 kara yolu Çataklı köyü civarında çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 2'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.