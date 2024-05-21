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Güncel
AA 21.05.2024 18:32

Sivas'ta ziraat mühendisi adayları uygulama bahçesini ziyaret etti

Sivas'ta, ziraat mühendisi adayları uygulama bahçesini gezdi.

Sivas'ta ziraat mühendisi adayları uygulama bahçesini ziyaret etti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarla Bilimleri ve Teknolojisi Bitki Koruma Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, müdürlüğün uygulama bahçesini ziyaret etti.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, burada yaptığı konuşmada, uygulama bahçesinde sebze, meyve çeşitleri yetiştiriciliği yaptıklarını belirtti.

Bölgeye uygun çeşitlerin tespiti ve çiftçileri doğru çeşitlere yönlendirmek amacıyla adaptasyon çalışmaları ve uygulama projeleri gerçekleştirdiklerini bildiren Yıldız, "Uygulamalı eğitimle öğrencilerin daha nitelikli ziraat mühendisi olacaklarına inanıyoruz. Özellikle, budama, gübreleme, ilaçlama, hasat gibi bütün teknik ve kültürel işlemler için uygulama bahçemizi kullanıyoruz. Biber ve domates fidelerinin dikimini öğrencilerimizle beraber yaptık. Umarım hasat zamanı geldiğinde yine hasadımızı da öğrencilerimizle beraber yaparız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin teknik eğitimlerinin yanında pratik ve uygulama eğitimlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Müdürlük olarak ilköğretimden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize katkı sağlamak istiyoruz. Bu gibi eğitimler ile gelecekte doğa ve tarıma katkı sağlayabilecek gençlerimizin bilimsel bakış açısına sahip olmaları ve elde edilen kazanımlarla girişimcilik gelişimlerinin desteklenmesini hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve destek veren öğretim görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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Sivas Tarım ve Orman Bakanlığı
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