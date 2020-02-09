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Sivas'ta yüzeyi buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle donan Hafik Gölü'nde su samuru görüntülendi.
Hafik ilçesindeki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.
Yüzeyi büyük ölçüde buzla kaplanan gölde, deniz bisikleti ve kayıkların olduğu bölgede 3 su samuru görüntülendi.
Bulundukları bölgeden zaman zaman çıkan su samurları, buz tutan gölün yüzeyinde gezinti yaptı.
Öte yandan ilçeden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Etiketler: Sivas hafik gölü su samuruSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 13:56
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