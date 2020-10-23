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Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.A. (58) yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde İ.T.'nin (46) kullandığı 76 AP 861 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 6'sı yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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