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Güncel
AA 09.11.2023 15:40

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, adreste yaptıkları aramada 3 kilo 450 gram uyuşturucu yivsiz av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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