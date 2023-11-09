Sinop’ta 100 bin fidan toprak ile buluşacak

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait Rahmi Demir Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.



Katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yaptığı açıklamada, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Sinop merkez ve 8 ilçemizde toplam 57 farklı lokasyonda 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Sinop Merkezde, Akliman mevkiinde ise 4 bin metrekare alanda ülkemizin siluetini işlediğimiz toprağımıza, her ilimizin kendine has olan fidan türleriyle birlikte 5 bin 700 adet fidan dikeceğiz. Cumhuriyetimize ve geleceğimize nefes olmak için gençlerimizi, çocuklarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm Sinoplu hemşehrilerimizi 11 Kasım saat 11.11’de gerçekleştireceğimiz fidan dikim etkinliğine davet ediyorum” dedi.



Vali Özarslan, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirilecek alana Türkiye Cumhuriyeti’nin haritasının çizildiğini belirtti.



Ayrıca eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek dikim etkinliklerinde; Merkez’de 5 ayrı noktada 8 bin 360 adet, Erfelek’te 4 ayrı noktada 507 adet, Ayancık’ta 11 ayrı noktada 2 bin 700 adet, Boyabat’ta 12 ayrı noktada 23 bin 698 adet, Saraydüzü’nde 5 ayrı noktada 62 bin 355 adet, Durağan’da 6 ayrı noktada 330 adet, Gerze’de 4 ayrı noktada 190 adet, Dikmen’de 3 ayrı noktada 120 adet, Türkeli’de 7 ayrı noktada 1740 adet, Olmak üzere toplamda 57 lokasyonda 100.000 adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Basın açıklamasının ardından Vali Özarslan ve Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur tarafından gazetecilere fidan hediye edildi.