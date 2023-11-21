Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.11.2023 19:07

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları araçta ve içindeki iki şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünden inen 2 şüphelinin üstünü aradı.

Aramada 7 kağıda emdirilmiş 2 bin 128 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi.

İki operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Burdur’da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:47
Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
20:44
Çin: Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmeli
20:44
Cezayir ile LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı
20:54
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
20:21
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Netanyahu eli kanlı bebek katilidir
20:13
Diyarbakır’da rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Zigana'da kar etkili oldu
Zigana'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ