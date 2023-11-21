Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları araçta ve içindeki iki şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünden inen 2 şüphelinin üstünü aradı.

Aramada 7 kağıda emdirilmiş 2 bin 128 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi.

İki operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.