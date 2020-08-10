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Sivas'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, A.T. ile İ.S. ve kardeşi M.S. arasında, Sivas-Malatya kara yolu Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, tabancayla İ.S'yi karnından, kardeşi M.S'yi ise sol bacağından yaraladı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
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