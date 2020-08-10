Gaziantep'in Nizip ilçesinde alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.