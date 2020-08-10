Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'teki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık orman arazisi zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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