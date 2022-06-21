Sivas-Ankara kara yolunda seyreden D.H. (35) yönetimindeki 24 AAV 235 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında tarlaya savruldu.

Bir süre tarlada ilerledikten sonra tekrar yola çıkan aracın sürücüsü ile Ö.H. (42), E.Z.H. (11) ve A.H. (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.