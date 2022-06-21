Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas-Ankara kara yolunda seyreden D.H. (35) yönetimindeki 24 AAV 235 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında tarlaya savruldu.
Bir süre tarlada ilerledikten sonra tekrar yola çıkan aracın sürücüsü ile Ö.H. (42), E.Z.H. (11) ve A.H. (8) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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