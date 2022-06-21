Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda hakkında 4 dosyadan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K, yakalandı.
Hüseyin K, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Yozgat
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