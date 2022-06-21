Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir hafta içerisinde 14 silah ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.
Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Denetim
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