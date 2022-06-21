Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 591 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nedim Ökmen Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.R'nin ikametinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Adrese yapılan operasyon 591 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli A.R. gözaltına alındı.
Etiketler: Kilis Uyuşturucu
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