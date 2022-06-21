Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta üniversite öğrencileri piknikte buluştu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde üniversite öğrencileri piknikte bir araya geldi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Reşadiye Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve Reşadiye Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler, Yurt Müdürlüğünce Hasanşeyh Göleti'nde düzenlenen piknikte buluştu.
Piknikte öğrenceler gönüllerince eğlendi.
Pikniğe Reşadiye Belediye Başkan Mustafa Yılmaz, Hasanşeyh Belediye Başkanı Recep Külekçi, Yurt Hizmetleri Müdürü Demir Ali Şıktar, Reşadiye Belediyesi Meclis üyesi Osman Bozkaya, Reşadiye KYK Yurt Müdürü Esra Selem Seril ile öğrenciler katıldı.
Etiketler: Tokat
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