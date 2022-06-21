Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi alanında ulusal listeye alınan Diyarbakır'da şehrin marka değerinin korunması ve tüketici sağlığını dikkate alarak kalite ve gıda güvenliğini sağlayan "Beyaz Bayrak" uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmalarla iş yerlerine "Beyaz Bayrak" uygulaması hakkında işletme sahiplerini bilgilendiriyor.

Hijyen, fiziki ve teknik açıdan yaklaşık 50 kriteri uygulaması istenen ve denetimlerin ardından kriterleri yerine getiren firmalar, Beyaz Bayrak almaya hak kazanıyor.

Şu ana kadar kentte 174 iş yerine 3, 2 ve 1 yıldızlı bayraklar verildi.