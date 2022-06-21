Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, eşkali belirlenen bir şüphelinin kente kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine seyahat ettiği aracı takibe aldı.
Takip sonucu Göl köyü mevkisinde durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetler içerisinde 775 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirdi.
Yakalanan şüpheliye 19 bin 225 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Elazığ Kaçakçılık
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