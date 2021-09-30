Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
U.U'nun kullandığı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Sultanşehir Bulvarı Adliye kavşağında, H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.U. (44), Z.U. (21) ve A.A. (34) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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