Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ses sanatçıları Özlem Kızıltaş ve Hasan Göktaş, Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

Müzikseverler, ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile müzikseverler izledi.