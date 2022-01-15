Günlük bazda dün 984 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 771 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 17 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.