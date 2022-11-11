Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu idaresindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde Atatürk'ün sevdiği ve Atatürk ile ilgili türküleri seslendirdi.

Konseri çok sayıda müziksever izledi.