Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta THM Korosu "Ata'yı Anma" konseri verdi
[Fotograf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları "Ata'yı Anma" konseri düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu idaresindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde Atatürk'ün sevdiği ve Atatürk ile ilgili türküleri seslendirdi.
Konseri çok sayıda müziksever izledi.
Etiketler: Sivas
Son Haberler
- 16:35
- 16:33
- 16:29
- 16:17
- 16:17
Sıradaki Haber
Hakkari'de toprağa gömülü mutfak tüpleri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz