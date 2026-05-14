Türkiye
AA 14.05.2026 13:00

Yurdun bazı bölgeleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun çeşitli bölgeleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri, Mersin ve Adana'nın iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yine öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde (Döşemealtı, Kepez ve İbradı ile Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların akşama kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya ve Tokat ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

