Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 06:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
[Fotograf: İHA]
Samsun’un Bafra ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı eve gittiğinde kapının eşiğinde hareketsiz haldeki arkadaşını buldu.
Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.
Etiketler: Samsun
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