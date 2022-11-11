Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de toprağa gömülü mutfak tüpleri ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında toprağa gömülü 18 dolu mutfak tüpü, 40 litre mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda toprağa gömülü 18 dolu mutfak tüpü, 2 bidonda 40 litre mazot ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari
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