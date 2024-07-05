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Güncel
AA 05.07.2024 16:14

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı düzenledi

Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Ziraat Odaları il ve ilçe başkanlıklarında görevli genel sekreterlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı düzenledi

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgilendirme ve Rehberlik programı kapsamında Sivas Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Vakkas Demir, Sivas ve ilçelerinde tarım Bağ-Kur'u hususunda Ziraat Odalarının çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, üyelerin mağdur edilmemesinden dolayı teşekkür etti.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise karşılaşılan sorunlar ve sorulara açıklık getirmek amacıyla düzenlenen toplantıya katkılarından dolayı SGK yetkililerine teşekkür etti.

Hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çetindağ, "Bağ-Kur'da da üreticilerimizin iş kazalarına karşılık prim gün hesaplamaları ve malulen emeklilik haklarının varlığını sorularımızla öğrendik. Oda kaydı olmadan çiftçilik yapmak isteyen üreticilerimizin emeklilik hak kayıplarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir." dedi.

Toplantıda SGK İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kale, Sosyal Güvenlik Denetmeni Ebubekir Kaleli, İşverenler Servisi Şefi Çetin Kaya, 4/B Tescil ve Hizmet Servisi Şefi Galip Karakuş, oda üyelerinin 4/B kayıtları ve takipleri, iş kazası hakkı, emeklilik hakları, prim takip çalışmaları, personel 4/A hakları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

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