Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.07.2024 16:05

Elazığ'da yaz Kur'an kursları başladı

Elazığ'da 2024 yılı yaz Kur'an kursları düzenlenen programla açıldı.

Elazığ'da yaz Kur'an kursları başladı

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yapılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene camilerde ve Kur'an kurslarında çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmesi amacıyla düzenlenen Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Sait Koç Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzinler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Üstündağ, yaz Kur'an kurslarının önemine değinerek, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Üstündağ ayrıca çocuklarını bu güzel mekanlarda eğitim almak için gönderen ailelere de teşekkür ederek, bütün çocukların bu eğitimden faydalanmasını istediklerini ifade etti.

Program yapılan ikramların ardından sona erdi.

ETİKETLER
Elazığ Eğitim
Sıradaki Haber
Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de muhtarlarla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
Suriye'deki bayrak provakatörü yakalandı
17:34
Bahçeli'den UEFA'ya tepki: Merih Demiral'a verilen ceza skandal
17:13
Yumaklı: Dünyada otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan bir ülkeyiz
17:00
Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
17:03
Türksat 6A'nın fırlatılmasında geri sayım başladı
16:47
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak
Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak
FOTO FOKUS
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ