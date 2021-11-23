Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.
A.H. yönetimindeki 58 FY 075 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'nda giderken motor kısmından yanmaya başladı.
Aracını yol kenarına park eden A.H. çevredekilerden yardım istedi.
Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği otomobildeki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Sivas
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