Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletli ile yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli ile yaya hastanede tedavi altına alındı.
Gültepe Mahallesi'nde 60 TR 710 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Safiye K, Raylı Sokak'ta bisikletiyle aynı yönde ilerleyen Canpolat Işık ve yaya Tolgahan Daşdelen'e çarptı.
Yaralanan Canpolat ve Daşdelen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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