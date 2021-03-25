Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Vali Hulusi Şahin'le görüştü.
Valiliği ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, ardından burada yaptığı açıklamada, Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Erbaş, Berat Kandili programı vesilesiyle kente geldiğini belirterek, "Bütün milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesi mübarek olsun." dedi.
Din görevlileriyle de salgın tedbirlerine uyarak bazı istişarelerde bulunacaklarını aktaran Erbaş, Berat Kandili hazırlığını da yapacaklarını söyledi.
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