Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 7 kişi yaralandı.
A.A. (28) idaresindeki 31 AH 141 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Bağ-Kur dükkanları yakınında, Y.G'nin kullandığı 58 ND 448 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu F.A. (1) ile diğer araçtaki B.E. (9), A.K.E. (11), E.D. (18), F.G. (39) ve F.E. (43) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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