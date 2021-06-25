Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 3 ilçede operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 20 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Operasyonda, 234 gram bonzai, 101 gram kubar esrar, 19 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 235 kök Hint keneviri, 13 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu içme aparatı, 1 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermi ile 5 büyükbaş hayvan ele geçirildi.