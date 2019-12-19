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Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu19 Aralık 2019 Perşembe 10:22 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Yıldız beldesinde yaşayan Serkan Koçak (27), dün öğle saatlerinde piknik yapacağını söyleyerek evinden ayrıldı.
Koçak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Yapılan aramada Koçak'a ait otomobilin Yıldız Göleti etrafında park halinde bulunmasının ardından Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.
AFAD ekipleri, gölde yaptıkları aramada Koçak'ın cesedine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA