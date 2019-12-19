Küresel otomotiv endüstrisi zayıflayan talep ve İklimin korunması için düşük emisyonlu araçların geliştirilmesinde artan maliyetler konusunda zorlanırken, üreticilerin de maliyetleri düşürmek ve daha rekabetçi olmak için son zamanlarda güçlerini birleştirme kararı almaları dikkati çekiyor.

Müşteriler temiz, güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı hareketlilik ararken, otomotiv endüstrisi bunu karşılamak için elektrikli araçlara ve otonom sürüş sistemlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Sektörde dönüşüm yeni teknoloji ve yeni yatırımlarla yüksek maliyetle yaşanırken, aynı zamanda küresel ekonomide büyüme hızı yavaşlıyor.

Bütün bunlar yaşanırken, İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, otomotiv sanayisinde yaşanan dönüşümde maliyetleri düşürmek ve daha rekabetçi olmak için güçlerini birleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Otomotiv üreticileri bir yıl boyunca durum tespiti ve değerlendirme yapacak, birleşmenin tamamlanması gerekli şartların yerine getirilmesini sağlayacak. Birleşmenin 12-15 ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

PSA ve FCA arasında gerçekleşen ortaklıkta küresel ölçekte her iki şirket yüzde 50 paya sahip olacak. Yeni oluşturulacak şirketin liderliğini PSA Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares’in yapması planlanıyor.

"Uygun fiyatlı bir hareketlilik müşterilerimizin beklediği şey"

Tavares, telekonferans sistemiyle finansal analistlerin sorularını yanıtladı. Tavares, FCA ve PSA Grubu birleşmesini, “iki sağlıklı şirket arasında bir birleşme” olarak değerlendirdi.

Tavares, fabrikaların kapanmayacağını ve işte çıkarma olmayacağını vurgulayarak, hareketlilik seçenekleri, özellikle elektrikli ve otonom araçlar, yeni şirketin temel hedefleri arasında yer alacağına işaret etti.

Müşterilerin temiz, güvenli, ve uygun fiyatlı hareketlilik arayışında olduğunu anlatan Tavares, “Temiz hareketlilik bir zorunluluk, ancak uygun fiyatlı bir hareketlilik müşterilerimizin beklediği şey.” diye konuştu.Tavares, iki şirketin birleşerek daha rekabetçi olacağını belirterek, birleşmede bir tekelleşme sorunu görmediğini vurguladı. Tavares, “Sürdürülebilir hareketlilikte yeni dönemde yeni bir lider olacak olan bu yeni şirketi oluşturduğumuz için sadece gurur duymuyoruz aynı zamanda çok heyecanlıyız.” ifadesini kullandı.

Söz konusu geleneksel iki şirketin yeni şirket için ortak bir isimde anlaşmaları ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.Hem Fransa ve hem İtalya'nın maliye bakanları birleşmeyi memnuniyetle karşılarken, ülkelerindeki istihdam üzerindeki etkisini yakından takip edeceklerini vurguladılar.

Otomotiv endüstrisine yönelik araştırmalar yapan LMC Automotive göre, FCA ve PSA Group’un toplamda yıllık 14 milyon araç üretim kapasiteleri var. Fakat şirketler bunun sadece yüzde 60’ını kullanıyor. Uzmanlar, şirketlerin İtalya’da ve Fransa’da güçlü sendikaların tepkisini çekmemek için fabrikalar kapanmayacağını açıklasalar da şirketlerin işçi çıkarma dahil büyük tasarruf tedbirlerinden kaçamayacaklarını vurguluyor.

İki şirketin evliliğinin otomotiv üreticileri arasındaki rekabeti artıracağını belirten uzmanlar, özellikle Avrupa’da bu rekabetin daha güçlü olacağına işaret ediyor.

Birleşme kararı alan şirketlerin küresel olarak toplamda 120 fabrikası bulunurken,istihdamları da 410 bin civarında. FCA’nın Avrupa’daki 11 fabrikasından yedisi İtalya’da bulunması ve ülkede işçi sendikalarının güçlü olması dikkati çekiyor.

PSA ve FCA arasındaki birleşme gerçekleştiğinde yeni grup Volkswagen, Renault-Nisan ve Toyota’dan sonra toplamda yıllık 8,72 milyon araç üretimi ile dünyanın en büyük 4. otomobil üreticisi konumuna gelecek.

2018’de Wolkswagen Group 10,83 milyon, Renault-Nisan 10,76 milyon, Toyota 10,59 milyon, General Motors 8,38, PSA 3,88 milyon ve Fiat Chrysler 4,84 milyon, Hyundai-Kia 7,40 milyon, Ford 5,98 milyon, Honda 5,27 milyon, Suzuki 2,49 milyon BMW 2,49 milyon otomotiv üretimi gerçekleştirmişti.

PSA’nın geçen yıl satışları 74 milyar avroda kalırken, FCA satışları 110,4 milyar avro olarak açıklandı. FCA’nın geçen yıl faiz ve vergi öncesi kazancı (EBIT) 4,4 milyar avro olarak gerçekleşirken, Fransız PSA’nın 4,4 milyar avroda kaldı.

Söz konusu iki şirketin birleşmesiyle 8,7 milyon araç üretimi ve yıllık yaklaşık 170 milyar dolarlık ciro ile (2018 rakamları) dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Kaynak: AA