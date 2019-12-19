Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Kaynak: AA