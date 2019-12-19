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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak19 Aralık 2019 Perşembe 10:14 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:15
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede pus ve sis bekleniyor.
Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Kaynak: AA