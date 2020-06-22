Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla ilçesinde yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak şahin avı yapan iki kişiyi yakaladı.

Kaçak şahin avı yapan bu kişilere 8 bin lira para cezası uygulayan ekipler, kaçak avda kullanılan otomobile de el koydu.