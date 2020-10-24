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Sivas'ta işçi servisi devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Murat Ergin idaresindeki işçi servisi, Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, midibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi. İşçilerin, Sivas-Erzincan kara yolunda yapımı devam eden tünel inşatında çalıştıkları öğrenildi.
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