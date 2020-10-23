Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9640'tan işlem görüyor.

Dün 7,7808 ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, gün içinde yükselişe geçerek 7,9796'a ulaştı ve günü yüzde 1,6 değer kazancıyla 7,9373'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,9560'tan işlem gördü.

23 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: