Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında düzenlenen protokol imza töreninde, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğunu vurguladı.

Ayhan, "2023 eğitim vizyonumuzda da belirtildiği gibi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısını sağlıklı bir zeminde yürütmeyi arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Protokol kapsamında İl Özel İdaresi araçlarının periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yapılacağını belirten Ayhan, bu sayede meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitiminin yanında pratik eğitimlerinin de gelişmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bu arada Milli Eğitim Müdürlüğü ile Buruciye AŞ arasında ise Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan mezun olan özel öğrencilerin istihdamına yönelikte protokol de imzalandı.

Vali Ayhan, özel eğitim gerektiren bireylere iş ve meslek kazandırmanın önemli olduğunu belirtti.

Özel eğitim gerektiren bireyleri iş ve meslek sahibi yaparak toplumla bütünleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Ayhan, "İş ve meslek sahibi olmak sadece para kazanmak değil, aynı zamanda bireye toplum içerisinde üreten, topluma yararlı olduğu hissini uyandıran ve yaşamdan keyif almalarını sağlayan gereksinimdir." açıklamasında bulundu.

Protokol imza törenlerine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, öğretmen ve öğrenciler katıldı.