Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D.B. idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta A.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden biri, evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü D.B'nin annesi 57 yaşındaki B.B, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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