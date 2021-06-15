Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Kök'ün yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile jandarma komando ve jandarma asayiş timlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

İz takip köpekleri ve dronla da destek verilen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.